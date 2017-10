Brandenburgs Landschaften

Berlin: Berolina-Galerie |

Mitte. Der Umweltladen Mitte zeigt in der Berolina-Galerie im Rathaus Mitte, Karl-Marx-Alle 31, die Schönheit des Landes Brandenburg. In der Ausstellung „Auf in den Süden!“ werden Brandenburgs Naturlandschaften von Berlin bis in die Lausitz vorgestellt. In Brandenburg gibt es elf Naturparks, drei Unesco-Biosphärenreservate und den Nationalpark Unteres Odertal. Diese 15 Naturlandschaften sind Refugien für Adler, Otter und Co. sowie Lebensräume für selten gewordene Pflanzen. Der Spreewald im Unesco-Biosphärenreservat hat mehr zu bieten als die traditionelle Kahnfahrt. Im Naturpark Dahme-Heideseen, einem ebenfalls beliebten Ausflugsziel, gibt es nicht nur wunderbare Badeseen. Die Ausstellung in der Berolina-Galerie wird am 11. Oktober um 14 Uhr eröffnet und ist bis 29. November montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. DJ