Bücher zu Grafikdesign

Mitte.

Der Gestalten Verlag präsentiert vom 19. Juni bis zum 11. August sein Verlagsprogramm zu Interieur- und Grafikdesign in der Philipp-Schaeffer-Bibliothek in der Brunnenstraße 181. Lag der Schwerpunkt in der 20-jährigen Verlagsgeschichte anfangs im Bereich Grafikdesign, ergänzen heute Publikationen zu Architektur, Kunst, Reise, Fotografie, Motor, Escape sowie Interieurdesign das umfangreiche Programm. Der Berliner Verlag hat bisher über 600 Publikationen veröffentlicht. Ob romantische Interieurs, skandinavische Wohnträume oder zeitgemäßes Logo-Design: Die Gestalten Verlagspräsentation in der Philipp-Schaeffer-Bibliothek bietet kreative Inspiration für die eigenen vier Wände und maßgebliche und innovative Trends der beiden letzten Jahrzehnte im Bereich Grafikdesign zum Entdecken und Nachspüren. Weitere Informationen unter www.gestalten.com . Die Philipp-Schaeffer-Bibliothek ist montags bis freitag von 10 bis 19.30 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 14 Uhr geöffnet.