Code+Design Camp - APPS, WEBSITES & HARDWARE DESIGNEN UND PROGRAMMIEREN

EIGENE PROJEKTIDEEN IM TEAM VERWIRKLICHEN

Egal, ob du eine Home­page für dei­nen Ver­ein oder Clan kre­ierst, eine App für die Schu­le baust, oder in die Welt von Smart-Ho­mes und In­ter­net of Things ein­tauchst – du kannst an genau den Pro­jek­ten und The­men ar­bei­ten, die dich in­ter­es­sie­ren.



GECOACHT VON ECHTEN PROFIS!

Es spielt keine Rolle, ob du schon er­fah­ren im Pro­gram­mie­ren bist oder ob du auf dem Code+De­sign Camp deine ers­ten Schrit­te in der di­gi­ta­len Welt gehst: Un­se­re Coa­ches haben genau die rich­ti­gen Tipps und Work­shops für dich parat!



IN COOLER ATMOSPHÄRE UND MIT EXKLUSIVEM PROGRAMM

Ab­ge­run­det wer­den Code+De­sign Camps mit einem ganz be­son­de­ren Rah­men­pro­gramm. Dabei hast du die Mög­lich­keit, span­nen­de Coder und De­si­gner sowie an­ge­sag­te Blog­ger, YouTube- und eSport-Stars zu tref­fen.



BERUFSORIENTIERUNG INKLUSIVE

Auf jedem Camp gibt es einen Be­rufs­ori­en­tie­rungs­work­shop, auf dem ei­ni­ge Coa­ches ihren Beruf und Wer­de­gang vor­stel­len und alle Fra­gen der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer be­ant­wor­ten.