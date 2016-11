Die ganze Vielfalt der Sprachen: Expolingua Berlin am 18./19. November 2016

Mitte. Ob Minisprachkurs in Hebräisch, Theaterworkshop in Italienisch, Arabisch für die Arbeit mit Geflüchteten oder das Training für Vorstellungsgespräche in englischer Sprache – die Expolingua Berlin besticht auch in diesem Jahr durch ihre Vielfalt auf sprachlichen Themengebieten.

Weitere Informationen auf www.expolingua.com

Zu mehr als 50 Sprachen finden kulturell interessierte und sprachaffine Besucher auf der Expolingua Berlin Vorträge, Workshops und Informationsangebote. Etwa 150 Aussteller präsentieren sich, darunter Sprachschulen, Sprachreiseveranstalter, Austauschorganisationen, Verlage sowie Anbieter von Sprach-Apps, Onlinekursen, Sprachtests und Lernsoftware. Kulturelle Darbietungen aus aller Welt runden das Messeprogramm ab. Ein zusätzliches Highlight am Sonnabendnachmittag: der Poetry Slam mit Bahati Hayati, Sophie Fenella Robinski und Stefanie Lahya Aukongo.Die Expolingua Berlin findet am 18. und 19. November jeweils von 10 bis 18 Uhr im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur, Friedrichstraße 176-179, statt. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt drei Euro.