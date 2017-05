Englisches Sommerferienprogramm Berlin Mitte

Kids Camp Americas englisches Ferienprogramm gibt es wieder in Berlin Mitte Sommer 2017! Unsere Sprachcamps sind die perfekte Ferienbetreuung für Kinder und Jugendliche die Spaß haben und gleichzeitig Englisch lernen wollen. Kinder zwischen 5 und 13 Jahren nehmen an unserem regulären Sommercamp teil - englischsprachige Ferienspiele mit Sport, Spiel, Liedern, Ausflügen und vielen mehr. Für Jugendliche ab 14 Jahren bieten wir einen Sprachkurs an, der Englischkenntnisse für die Schule vermittelt. Für die Anmeldung zum Englischprogramm klicke auf den unten stehen Link. Wir freuen uns darauf euch bei unserem Sommercamp in Berlin Mitte dabei zu haben.