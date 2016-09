Berlin: Servicepunkt Schlaganfall |

Mitte. Die Berliner Schlaganfall-Allianz lädt am 27. September im Rahmen der Informationsreihe für Betroffene, Angehörige und Interessierte zu einem weiteren Vortrag ein. Professor Andreas Meisel, Oberarzt der Klinik für Neurologie an der Charité, spricht von 17 bis 18.30 Uhr zum Thema „Entscheidungen am Lebensende – Was kann ich tun, damit mein Wille geschieht?“. Die Veranstaltung mit anschließender Fragerunde findet im Auditorium des CharitéCrossOver-Gebäudes auf dem Charite-Gelände, Virchowweg 6, Eingang über Luisenstraße oder Chariteplatz, statt. Der Eintritt ist frei. DJ