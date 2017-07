Exkursion zu den Wasserbüffeln

Berlin: S-Bahnhof Wittenau |

Mitte. Der Umweltladen Mitte, ein bezirkliches Beratungs- und Bildungsprojekt mit Sitz im Rathaus in der Karl-Marx-Allee 31, lädt für 9. Juli zu einer Exkursion in den Tegeler Fließ ein. Bei der dreistündigen Tour wird Diplom-Biologe Gunter Martin erklären, was es mit den Wasserbüffeln dort auf sich hat. Die Zotteltiere werden zur Landschaftspflege eingesetzt. Durch das Fressen wuchernder Pflanzen schaffen sie Lebensräume für weniger konkurrenzstarke Pflanzenarten und tragen so zum ökologischen Gleichgewicht bei. Am Tegeler Fließ hat im Mai die dritte Weidesaison begonnen. In diesem Jahr dürfen sich sechs Jungbullen das saftige Grün schmecken lassen. Treffpunkt für die kostenfreie Exkursion ist am 9. Juli um 11 Uhr auf dem S-Bahnhof Wittenau (Bahnsteig). DJ