Hilfe bei der Studienwahl

Mitte.

Die Firma planZ, Zukunft mit Plan, lädt für 24. Februar von 13 bis 18 Uhr zum nächsten Elternseminar bei der Dorotheenstadt Immobilien GmbH in die Friedrichstraße 95 ein. Es richtet sich an Eltern und Großeltern, die angehenden oder fertigen Abiturienten bei der Entscheidung über Ausbildung und Studium unterstützen möchten. In dem Seminar wird gezeigt, wie die Berufs- oder Studienwahl seitens der Eltern begleitet werden kann. Das Seminar behandelt unter anderem Eckpunkte einer nachhaltigen Berufsentscheidung, die Hochschul- und Ausbildungslandschaft, die aktuelle Ausbildungssituation sowie Tipps und Tricks zur Ausbildungs- und Studienplatzsuche. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Anzahl der Plätze auf 20 Personen begrenzt ist, ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Anmeldung und Programm im Internet: www.planz-studienberatung.de/elternseminare