Impro-Theater für Kinder

Mitte.

Im Kieztreff Koepjohann in der Großen Hamburger Straße 29 startet am 10. Februar ein Impro-Theaterkurs für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren. Wer Lust hat, sich zu verkleiden, ein kurzes Theaterstück zu erfinden und Figuren auszudenken, kann sich für den Kurs an sechs Freitagnachmittagen (10. Februar bis 9. März jeweils von 16 bis 19 Uhr) anmelden. Die Gebühr beträgt 60 Euro. Der Kurs wird geleitet von der Schauspielerin Christine Marx . Anmeldungen und Informationen unter258 18 54 10 oder per E-Mail an familienbildung@kkbs.de . Gefördert wird der Theaterworkshop von der Evangelischen Familienbildung im Kirchenkreis Stadtmitte.