Infos rund ums Auge

Mitte.

Im Rahmen der Initiative „Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe bei Sehverlust“ informiert der Allgemeine Blinden- und Sehbehindertenverein Berlin (ABSV) in Zusammenarbeit mit Experten der Augenheilkunde zu häufigen Augenerkrankungen. Am 2. März geht es von 16 bis 18 Uhr im BVV-Saal des Rathauses Mitte in der Karl-Marx-Allee 31 um das Thema „Trockenes Auge (Sicca Syndrom)“. Dr. med. Nicole Zimmermann von der Augenklinik am Wittenbergplatz informiert über Diagnose- und Behandlungsformen und berichtet über die neuesten Forschungsergebnisse. Vor und nach dem Vortrag können sich die Teilnehmer zu den Beratungsangeboten des ABSV sowie zu Sehhilfen für Augenpatienten informieren. Eine Anmeldung ist erforderlich unter89 58 81 51 oder per E-Mail an berlin@blickpunkt-auge.de oder online unter www.absv.de/vorträge