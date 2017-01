Kostenlos ins Museum: Aktionstag "Berlin sagt Danke"

Mitte.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz beteiligt sich mit ihren Museen am Aktionstag „Berlin sagt Danke!“ und bietet am 29. Januar freien Eintritt ins Pergamonmuseum, Bode-Museum und das Musikinstrumenten-Museum sowie kostenlose Führungen.Mit der Aktion möchte die Stiftung „das ehrenamtliche Engagement der Berliner bei der Flüchtlingshilfe honorieren.“Die Staatlichen Museen und das Deutsche Historische Museum haben vor einem Jahr das Projekt „Multaka: Treffpunkt Museum – Geflüchtete als Guides in Berliner Museen“ ins Leben gerufen. Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak wurden dabei zu Museumsguides ausgebildet. Am 29. Januar werden hauptsächlich Guides aus dem Projekt „Multaka“ die Besucher in deutscher Sprache durch die Museen begleiten.Der Eintritt und die Teilnahme an den Führungen sind anlässlich des Aktionstags „Berlin sagt Danke!“ kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt. Treffpunkte sind die Kassen der beteiligten Museen. Informationen auch im Internet unter www.berlin-sagt-danke.de