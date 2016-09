Musikkurse für Flüchtlingskinder

Mitte.

Das Bezirksamt will für das letzte Quartal 2016 neun zusätzliche Kurse (Tanz, Percussion) an der Musikschule Fanny Hensel anbieten. Das Geld für die Honorare der Dozenten (4330 Euro) hat der Senat jetzt überwiesen. Die Kurse sind für die Teilnehmer kostenfrei. Die BVV hatte das Bezirksamt aufgefordert, „ein Schnupperangebot insbesondere für geflüchtete Menschen für die Angebote der Musikschule Fanny Hensel zu schaffen“. Wie die zuständige Stadträtin Sabine Weißler (Grüne) sagt, führt die Musikschule in einigen Grundschulen Orientierungskurse „Musikalische Grundausbildung“ als außerschulisches Angebot durch. „Flüchtlinge und Einheimische werden hier gemeinsam erreicht“, so Weißler. Beim Schnupperwochenende der Musikschule Ende des letzten Schuljahres waren 40 Flüchtlinge dabei.