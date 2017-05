Neuer Rektor der Schauspielschule

Mitte.

Der Senat hat auf Vorlage des Regierenden Bürgermeisters und Senators für Wissenschaft und Forschung, Michael Müller (SPD), Holger Zebu Kluth zum neuen Rektor der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ (HfS) bestellt. Der Erweiterte Akademische Senat der Hochschule hatte ihn am 12. April in das Amt gewählt. Die vierjährige Amtszeit beginnt am 1. Oktober. Holger Zebu Kluth ist Mitbegründer der Sophiensäle an der Sophienstraße. Seit 2012 ist er als Geschäftsführer der Stäitsch Theaterbetriebs GmbH in Hamburg tätig, zu der die Hamburger Kammerspiele, das Altonaer- und das Harburger Theater, das Theater am Haus am Park sowie die Gastspiele Hamburg gehören. Derzeit werden für die HfS die einstigen Opernwerkstätten am Nordbahnhof zum neuen Zentralcampus der Hochschule umgebaut. Im Sommer 2018 soll Eröffnung sein.