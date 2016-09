Neues Studienzentrum für die Weiterbildung von Lehrern eröffnet

Berlin: Studienzentrum für Erziehung, Pädagogik und Schule |

Mitte. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat das neue Weiterbildungszentrum am S-Bahnhof Friedrichstraße eröffnet.

In dem Studienzentrum für Erziehung, Pädagogik und Schule (StEPS) in der Georgenstraße 35, Dorotheenstraße 30, werden zukünftig Lehrer und Erzieher weitergebildet. Für Quereinsteiger gibt es berufsbegleitende Studien. In den Seminar- und Schulungsräumen ist Platz für täglich bis zu 300 Teilnehmer. Die Senatsbildungsverwaltung arbeitet mit rund 120 Dozenten zusammen. Wie Scheeres betont, können im Weiterbildungszentrum parallel laufende Vorlesungen für bis zu 90 Personen stattfinden. „Das bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zur Organisation von Einzelveranstaltungen an verschiedenen Standorten“, so Scheeres. „In der zentralen Einrichtung können wir unsere Angebote bündeln und unter einem Dach vereinen. Dadurch erzielen wir Synergieeffekte, von denen die Weiterzubildenden und Quereinsteigenden stark profitieren“, so die Bildungssenatorin.