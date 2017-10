Philosophisches Café

Berlin: Kieztreff Koepjohann |

Mitte. Im Kieztreff Koepjohann der Koepjohann‘schen Stiftung in der Großen Hamburger Straße 29 gibt es ab Oktober mit dem Philosophischen Café ein neues Angebot. Der evangelische Pfarrer und promovierte Philosoph Dr. Frank Schlegel möchte mit seinen Gästen einmal im Monat „über die großen und kleinen Themen des Lebens nachdenken“, wie der Kieztreff mitteilt. Besucher sollten bereit sein, „intensiver und nachdenklicher als sonst in Themen wie Liebe, Gelassenheit, Angst, Einsamkeit oder Glück einzutauchen“. Los geht’s am 12. Oktober von 19.30 bis 21 Uhr mit dem Thema „Wie anfangen? Anfang und Neuanfang in der Philosophie und im Leben.“ Der Eintritt ist frei. DJ