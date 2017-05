Podiumsdiskussion: Im Kampf gegen das Apartheidssystem

SECHABA war die Zeitschrift der südafrikanischen Befreiungsbewegung ANC. Sie spielte im Kampf gegen das Apartheid-System für ein freies, demokratisches, nicht-rassistisches Südafrika sowie bei der Mobilisierung der internationalen Solidarität eine bedeutende Rolle. Die Zeitschrift setzte der Propaganda des weißen Minderheitsregimes die Aufklärung über dessen menschenfeindliches Wesen, über die rassistische und soziale Unterdrückung der nicht-weißen Bevölkerungsmehrheit entgegen. Die Redaktion war in London, Druck und Produktion hingegen in der DDR in Zusammenarbeit mit dem SOLI-Kommittee.Weitere Informationen unter: http://www.kenako-festival.de/pd-programm-2017/