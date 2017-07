Rotary-Kindertag im Technikmuseum: Über 2.000 Kinder erleben die aufregende Welt der Technik, Bewegung und gesunde Ernährung

„Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Veranstaltung“, sagte Prof. Joseph Hoppe, stellvertretender Direktor vom Deutschen Technikmuseum. „Früher waren in der Ladestraße des ehemaligen Anhalter Güterbahnhofes Gleise und auch beim Kindertag ist es ein Kommen und Gehen, ein sehr fröhliches. Ich bedanke mich bei allen Rotariern, die das durch ihr unglaubliches Ehrenamt möglich gemacht haben.“Helmut Rhode, amtierender Distrikt Rotary Governor, ergänzte: „Wir bedanken uns bei Herrn Hoppe und den Partnern des Deutschen Technikmuseums, dass die Kinder die Gelegenheit bekamen, das Museum zu besuchen. Der Aufwand für so einen Kindertag wird jährlich größer, aber wir machen es gern, weil unsere rotarischen Förderprojekte wie `gesundekids` oder `4L` immer wichtiger werden.“Zusammen mit den Maskottchen WICKIE und Herthinho konnten nach dem Museumsbesuch die rotarischen Förderprojekte an vielen Aktionsständen in der Ladestraße erlebt werden. 160 ehrenamtliche Helfer der gemeinsamen Initiative von 27 Rotary Clubs in und um Berlin sowie viele Partner und Unterstützer sorgten für zwei abwechslungsreiche, informative und aufregende Tage.Am Freitag waren etwa 1.500 Schülerinnen und Schüler von den 33 Rotary-Partnerschulen zum Kindertag eingeladen – darunter viele Kinder aus sogenannten Willkommensklassen. Am Samstag kamen etwa 500 junge Besucher aus Sportvereinen, Jugendtreffs, Kinderheimen, Kirchengemeinden und Einrichtungen, die mit behinderten oder benachteiligten Kindern arbeiten.Bei den Rotary-Aktionen in der Ladestraße des Technikmuseums konnten auch Kinder mitmachen, die am 7. und 8. Juli ganz normal das Museum besuchten – jeder war willkommen!Mehr Informationen:www.sdtb.de/technikmuseum/startseitewww.rotary4L.de www.gesundekids.de www.rotary-kindertag.de