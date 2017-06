Sagenhafte Stadtführung

Berlin: Marienkirche |

Mitte. Diana Schaal lädt im Rahmen ihres Projektes „Schöne Kiezmomente“ in Zusammenarbeit mit dem Soldiner Kiez e.V. zu einer Stadtführung durch Alt-Berlin und die Fischerinsel ein. Am 15. Juli dreht sich alles um Orte in der Stadtmitte, um die sich Berliner Sagen ranken. Schaal trägt jeweils die Sage vor und versucht mit den Besuchern zu erkunden, was an der Sage wahr ist, ob sie einen wahren Kern hat oder reine Erfindung ist. Die zweistündige Führung beginnt um 13 Uhr vor dem West-Portal der Marienkirche in der Karl-Liebknecht-Straße 8. Die Teilnahme ist kostenlos. Spenden sind erwünscht. DJ