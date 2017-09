Havelsee: Villa Fohrde |

Berlin.

Ein Grundlagenseminar für Jugendliche und Erwachsene, die für Vereins-, Schüler- oder Stadtteilzeitungen tätig sind, bietet der Verein Medien selber machen vom 22. bis 24. September in Fohrde/Havelsee (bei Brandenburg) an. Von Bericht über Kommentar bis Rezension erklären Journalisten die vielfältigen Möglichkeiten, Informationen an die Leser zu bringen. Nähere Informationen und das Anmeldeformular gibt es auf medien-selber-machen.de