Skypen und surfen für Senioren

Mitte. Der SeniorenComputerClub Mitte (SCC) macht seit 2009 Ältere fit in Sachen Computer, Handy und Internet. Ab 7. Juli können Neueinsteiger bei der traditionellen SCC-Sommerakademie in digitale Welten einsteigen.





Ohne Computer, Internet und Mobilfunk geht heute fast nichts mehr. Im Internet gibt es viele nützliche Dinge, die den Alltag erleichtern und Spaß machen. Damit die Generation 55 plus von der technologischen Entwicklung nicht abgehängt wird, macht der SeniorenComputerClub Mitte seit acht Jahren Omas und Opas am Computer fit. In den zahlreichen Kursen lernen die Teilnehmer alles rund um PC, Internet, Handy und die Nutzung vieler Programme. Mit der Sommerakademie will der SCC in Schnupperkursen Neueinsteigern die Möglichkeit geben, sich über die Angebote zu informieren.Die SCC-Mitglieder und Dozenten haben in diesem Jahr Kurse zu folgenden Themen zusammengestellt: Einführung ins Internet, Betriebssystem Windows 10, Datenschutz und Datensicherheit, Wikipedia, elektronische Bildbearbeitung, Tablet-Betriebssystem Android, sichere E-Mails, Möglichkeiten der Google-Suchmaschine und deren Alternativen, Umgang mit dem Smartphone im Urlaub. In persönlichen Gesprächen geben die Senioren-Nerds auch Tipps zu anderen Themen und Problemen der digitalen Welt.Die SCC-Sommerakademie wird am 7. Juli mit einem Sommerfest auf der Fischerinsel eröffnet. Die Schnupperkurse finden im Juli und August dienstags und donnerstags, jeweils 10 bis 13 Uhr, in den Räumen des SCC im Hochhaus Fischerinsel 10 statt. Pro Kurs wird eine Gebühr von 15 Euro fällig.Das SCC-Sommerfest am 7. Juli beginnt um 14 Uhr vor den Räumen des SCC. Für Essen – es gibt die berühmte SCC-Spezialsuppe – und Getränke ist gesorgt. An dem Tag kann man den Club besichtigen und die Mitglieder kennenlernen.Der SCC ist nicht nur eine Bildungsstätte, sondern auch ein Kiezclub für computerbegeisterte Senioren. Die treffen sich regelmäßig zu den verschiedenen Interessengemeinschaften und gestalten zum Beispiel ihre Urlaubsfotos mit entsprechenden Programmen. Auch gemeinsame Ausflüge finden statt.

Für die Kurse zur Sommerakademie muss man sich unter 27 57 91 10 oder per E-Mail an kurse@scc-berlin-mitte.de anmelden.