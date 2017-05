Spanisch für Anfänger

Berlin: Kieztreff Koepjohann |

Mitte. Im Kieztreff Koepjohann der Koepjohann‘schen Stiftung in der Großen Hamburger Straße 29 startet am 9. Juni ein Spanischkurs für Anfänger. Eine spanische Muttersprachlerin und Lehrerin leitet den neuen Kurs im Nachbarschaftstreff, der bis zum 21. Juli freitags von 18 bis 19.30 Uhr stattfindet. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei sieben. Interessenten melden sich unter 30 34 53 04 an. Der Kurs ist kostenlos, eine Spende wird jedoch erbeten. DJ