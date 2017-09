Türöffner-Tag mit der Maus

Mitte.

Für 3. Oktober lädt „Die Sendung mit der Maus“ vom WDR Kinder und Familien bereits zum siebten bundesweiten Türöffner-Tag ein. Auch in Berlin werden sich Türen öffnen, die sonst für Kinder verschlossen sind. Einen Blick hinter die Kulissen können sie zwischen 10 und 16 Uhr beim Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur LesArt in der Weinmeisterstraße 5 werfen. Zu besichtigen ist alles vom Keller bis zum Märchenzimmer, vom Fundus bis zum Gespensterkabinett und vom Gartenhäuschen bis zur Bibliothek. LesArt-Mitarbeiter klopfen außerdem gemeinsam mit ihren Gästen an literarische Türen und Tore. Um Anmeldung wird gebeten unter282 97 47 oder per E-Mail an schulz@lesart.org . „Die Sendung mit der Maus“ berichtet über den Türöffner-Tag voraussichtlich am 8. Oktober um 9.30 Uhr (Das Erste) und 11.30 Uhr (KiKA) sowie online direkt am 3. Oktober.