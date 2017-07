Mitte.

„Bioinspiration – Ideen aus der Natur“ heißt ein spannender Workshop im Naturkundemuseum in der Invalidenstraße 43 am 13. Juli (deutsch) und 27. Juli (englisch), jeweils von 19 bis 22 Uhr. Wissenschaftler erklären, was wir von der Natur lernen können, um relevante Probleme der Gegenwart zu lösen. In dem Workshop erfahren die Besucher Neues über intelligente Strategien aus der Natur und lernen, wie Bioinspiration und ihre Methodik kreative Lösungen ermöglicht. Eintritt inklusive anschließendem Getränkeempfang 20, ermäßigt 15 Euro. Anmeldung unter besucherservice@mfn-berlin.de