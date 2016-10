Wie der Körper funktioniert: Anatomie-Workshops für Kinder im Menschen Museum

Mitte. Im Menschen Museum im Sockelgebäude des Fernsehturms finden im November und Dezember wieder Anatomie-Workshops für Kinder statt.

In den anderthalbstündigen „Dr. Junior“-Kursen für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren erklärt ein Mediziner, wie der menschliche Körper aufgebaut ist und funktioniert. Gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern lösen die Kinder Quizfragen und lernen bei Übungen und Experimenten viel über das komplexe System des menschlichen Körpers. Die Teilnehmer bekommen am Ende ein Zertifikat.Die nächsten Termine finden am 12. und 26. November sowie 3. Dezember jeweils um 17 Uhr sowie am 6. und 20. November sowie 11. Dezember jeweils um 11 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder begrenzt. Der Anatomie-Workshop kostet 15 Euro (Museumseintritt und Workshop). Die Begleitung einer erwachsenen Person (14 Euro Eintritt) ist notwendig.