Zukunftsvisionen des Sozialismus

Mitte.

Das private DDR Museum in der Karl-Liebknecht-Straße 1 gegenüber dem Berliner Dom zeigt vom 19. Juli bis zum 3. Oktober eine Sonderausstellung mit dem Titel „Aufbruch nach Utopia – Zukunftsvisionen aus der DDR“. Der Eintritt zu dieser Ausstellung ist frei.In 26 Vitrinen werden futuristische Objekte aus der DDR gezeigt. Den roten Faden bilden dabei Titelbilder der Zeitschrift „Jugend und Technik“. Es geht um die gesellschaftlichen und technischen Utopien der fünfziger und sechziger Jahre in der DDR. In dieser Zeit herrschte ein ungebrochener Wissenschafts- und Fortschrittsglaube, der sich mit der Vorstellung einer kommunistischen Gesellschaft verband. Die Zukunftsvisionen, die durch den Sozialismus verwirklicht werden sollten, sind durch Titelseiten und besondere Objekte dargestellt. Das DDR Museum hat montags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr, sonnabends bis 22 Uhr geöffnet.