Mitte.

Die Polizei hat am 14. August zwei Männer verhaftet, die einen großen Bagger von einer Bausstelle an der Torstraße klauen wollten. Einem Passanten kam es spanisch vor, dass die zwei Männer so spät abends, gegen 22.30 Uhr, einen Anhänger, auf dem der Bagger stand, an ihr Auto mit polnischem Kennzeichen ankoppeln wollten. Der Zeuge rief sicherheitshalber die Polizei. Die konnte die 31 und 35 Jahre alten Männer festnehmen.