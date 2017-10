Ein Schwan geht spazieren

An der hinteren Treppe in den Luisenstädtischen Kanal versuchte der Schwan (eines der Elterntiere) die Straße zu überqueren, was ihm dann auch gelang. Plötzlich war er jedoch in einem umzäunten Bereich auf der anderen Straßenseite. Durch Einsatz einer Decke und dreier Beamter konnte der Ausreiser dingfestgemacht werden.Er wurde dann zu Mann und Kindern in das Engelbecken zurückgebracht. Später schwamm die gesamte Familie wieder auf dem Wasser des Engelbeckens.Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön für die Hilfe und den Autofahren ein Kompliment für das vorsichtige Verhalten.