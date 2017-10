Messerangriff auf dem Alex

Mitte.

Wieder ist es am Alexanderplatz zu einer Gewalttat gekommen. Die Polizei konnte am 10. Oktober einen 18-Jährigen festnehmen, der kurz zuvor nachmittags einen 14-Jährigen mit einem Messer in den Arm gestochen haben soll. Nach Zeugenaussagen war das Opfer zusammen mit einem Freund in der Ladenpassage des S-Bahnhofes Alexanderplatz unterwegs, als sie von vier jungen Männern beschimpft worden sein sollen. Nach der Attacke konnte der Jugendliche fliehen und die Polizei alarmieren. Die Polizisten konnten einen 17-Jährigen und zwei 18-Jährige auf dem Alexanderplatz ausfindig machen und festnehmen.