Polizei sucht Schläger: Mann mit Nothammer attackiert

Mitte. Die Polizei sucht einen mutmaßlichen Schläger, der am 30. Juni gegen 21.15 Uhr auf dem Alexanderplatz in Höhe der Panoramastraße einen 56-jährigen Passanten mit einem Nothammer attackiert und an Kopf und Hand verletzt hat.

Dazu haben die Ermittler jetzt ein Foto aus einer Überwachungskamera veröffentlicht. Der 56-Jährige soll einen Streit zwischen mehreren Männern beobachtet haben und wollte schlichtend einwirken. Dabei wurde er von dem Unbekannten angegriffen. Wer Angaben zu dem abgebildeten Mann machen kann, soll sich bei der Kripo in der Perleberger Straße 61 a oder unter

Telefon 46 64 37 11 00 sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.