Polizisten retten Schläger

Mitte.

Spektakuläre Verfolgung in der Sommernacht: Alarmierte Polizisten, die zu einer Schlägerei am 7. August gegen 3.30 Uhr in die Köpenicker Straße gerufen wurden, nahmen die Verfolgung der mutmaßlichen Angreifer auf, die beim Hören des Blaulichts fliehen wollten. Ein 20-Jähriger sprang an der Michaelkirchbrücke in die Spree. Erst versteckte er sich am Ufer, als die Polizisten ihn dort entdeckten, schwamm er in die Flussmitte. Weil er sich jedoch kaum über Wasser halten konnte, sprangen zwei Polizeibeamte ins Wasser, schwammen zu ihm hin und zogen ihn an Land. Der mutmaßliche Schläger kam in eine Gefangenensammelstelle zur erkennungsdienstlichen Behandlung und wurde dann entlassen. Nach Zeugenaussagen soll der Spreespringer zwei Männer im Alter von 29 und 36 Jahren mit der Faust niedergestreckt haben. Die übrigen vier mutmaßlichen Schläger konnten flüchten.