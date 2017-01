Mitte.

Bei einem Unfall am Alexanderplatz ist am 30. Januar gegen 19 Uhr eine 26-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden. Die Frau kam nach dem Zusammenstoß mit einem Auto mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik. Nach Zeugenaussagen soll der 21-jährige Autofahrer von der Otto-Braun-Straße kommend bei Rot über die Kreuzung zur Grunerstraße gefahren sein. Die Radfahrerin soll bei Grün auf der Alexanderstraße unterwegs gewesen sein.