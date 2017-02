Security angegriffen

Mitte.

Ein 26-jähriger Mann hat am 13. Februar kurz vor 20 Uhr im U-Bahnhof Alexanderplatz eine Mitarbeiterin einer Sicherheitsfirma angegriffen und verletzt. Die 28-jährige Frau hatte den angetrunkenen Mann auf dem Bahnsteig der U5 gebeten, nicht im Bahnhof zu rauchen. Daraufhin reagierte der Angesprochene aggressiv und versuchte, seine glimmende Zigarette in das Gesicht der 28-Jährigen zu drücken. Dies konnte sie im letzten Moment verhindern. Da packte der Täter die Frau am Hals und würgte sie. Gemeinsam mit einem hinzueilenden BVG-Angestellten konnte der Angreifer überwältigt und zu Boden gebracht werden. Alarmierte Polizisten brachten den 26-Jährigen zu einer Gefangenensammelstelle.