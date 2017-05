20 Jahre Hand in Hand: Jubiläumskonzert von Marshall & Alexander

Mitte. 1997 begann eine fulminante Karriere von zwei Stimmen aus dem Badischen Land: Jay Alexander und Marc Marshall geben am 20. November ihr Jubiläumskonzert.

Marshall & Alexander treten am 20. November, 20 Uhr, im Friedrichstadt-Palast, Friedrichstraße 107, auf. Karten an allen Vorverkaufsstellen und auf www.eventim.de

Niemand hätte geglaubt, dass sich eine Formation aus zwei Individualisten so lange in diesem hart umkämpften Geschäft halten kann. Ein Erfolgsrezept ist sicher die Unterschiedlichkeit. Stimmlich, optisch und charakterlich ergänzen sich Marc und Jay zu einem Ganzen.Zum 20-jährigen Jubiläum werden die beiden Sänger die großen Melodien ihrer Karriere präsentieren. Jay Alexander: „Es werden fast ausschließlich original Marshall & Alexander-Lieder erklingen. Da werden wir natürlich auch die ein oder andere Anekdote auspacken. Entertainment und Partytime sind angesagt.“Die großen Marshall & Alexander-Klassiker wie "Hand in Hand", "La Stella Piu Grande", "Mandami Via", "Another Day", "Le Stagioni Che Verranno" und viele weitere große Melodien und emotionale Texte werden zu hören sein.Unter allen Teilnehmern werden sechsmal zwei Karten verlost.