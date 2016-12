Auf die Stifte, fertig, los!

Berlin: Galerie weisser elefant |

Mitte.

Kinder von acht bis dreizehn Jahren und ihre Eltern sind für 10. Dezember von 15 bis 18 Uhr zu einem Skizzenworkshop in die galerie weisser elefant in der Auguststraße 21 eingeladen. Die Künstlerin Anaïs Edely möchte Kinder und Erwachsene ermutigen, unbefangen zu Stift und Papier zu greifen. Kleine Übungen sollen zeigen: Es kommt nicht darauf an, wie etwas gezeichnet wird, sondern was es ausdrückt. Der Workshop ist kostenfrei, es wird aber um Voranmeldung gebeten per E-Mail an hello@anais-edely.com. Der Workshop ist eine Kooperation mit Jugend im Museum und wird vom Bezirksamt Mitte unterstützt.