BABEL 21 - Ausstellungseröffnung

Die Ausstellung #Babel 21. »Migration und jüdische Gemeinschaft« porträtiert zwölf junge Menschenmit ihren vielfältigen, internationalen Migrationsbiographien. Die Porträtierten erzählen von ihrenunterschiedlichen Herkünften und Identitäten und reflektieren zugleich über ihr jüdisches Selbstverständnis– in Deutschland und in Europa. Die Ausstellung gruppiert sich mit zahlreichen Texten und Bildernum die fünf Gedankenräume Familie, Migration, Heimat, Religion und Vielfalt. Die meisten Porträtiertensind Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Alumnae des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks,das begabte jüdische Studierende und Promovierende fördert.Dr. Anja Siegemund, Direktorin der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum JudaicumGerry Woop, Staatssekretär für Europa in der Senatsverwaltung für Kultur undEuropa in BerlinJo Frank, Geschäftsführer ELESDr. Dmitrij Belkin, Kurator der Ausstellung, ELESmusikalische Umrahmung und Disko im Anschluss:Musiker und DJ Yuriy Gurzhy (Mitbegründer des Projekts „Russendisko“)