Benefizkonzert für Tierpark und Zoo in der Französischen Friedrichstadtkirche

Mitte.

Die bekanntesten Opernmelodien erklingen beim Benefizkonzert für Tierpark und Zoo am 15. Dezember in der Französischen Friedrichstadtkirche, Gendarmenmarkt 5. Unter dem Motto "Tonight, tonight" bringen die Mezzosopranistin Sophia Maeno, die Sopranistin Silvia Krüger, der Bariton Florian Hille und der Tenor Michael Ha Opernmelodien von Händel über Mozart bis zu Puccini zu Gehör. Bekannte Melodien von Lehar, Offenbach und Kalman sowie Hits aus Musicals von Webber und Bernstein runden den Abend ab. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 27 Euro. Karten gibt es unter51 53 14 07 oder per E-Mail an info@stiftung-hauptstadtzoos.de