BERLIN WIRD SPUKTAKULÄR

Wenn Frankie Stein, Draculaura, Clawdeen Wolf und die Clique von Monster High Live loslegen, verwandelt sich die Menge der braven Zuschauer in eine wundervoll wogende Monsterschaft. Am 18. April 2017 rocken die Monster die Bühne im Tempodrom in Berlin. Los geht’s um 17.30 Uhr.



Mit schnellen Rhythmen, heißen Beats und starken Songs nehmen sie das Publikum mit in ihre bunte Monster-Welt, in der die Individualität des Einzelnen im Vordergrund steht. Schnell zeigt sich, dass Fehler, Macken, Ecken und Kanten wundervolle Stärken und faszinierende Besonderheiten sind!

Die Story um den allhundertjährig stattfindenden Tanzwettbewerb ist tiefgründig spannend, zieht in ihren Bann und bringt das Publikum mordsmäßig zum Kochen. Es wird mitgesungen, getanzt und gefeiert.

Die Message von Monster High Live ist mit jeder Faser spürbar: Sei anders, nicht artig! Denn durch die Akzeptanz der Andersartigkeit, Freundschaft, Mut und einem monstermäßigen Zusammenhalt werden alle Grenzen überwunden.



Das spuktakulärste Monster-Musical der Welt ist mehrfach ausgezeichnet und erfreut sich bester Zuschauerbewertungen – ein Publikumsmagnet für Groß und Klein, die sich zudem über ermäßigte Kindertickets freuen dürfen.



Alle Infos, Termine und Tickets unter www.monsterhigh-live.de und unter

www.eventim.de.



MONSTER HIGH LIVE auf Facebook: facebook.com/monsterhighlive