Berliner Hits mit den Stars der Stadt: Berliner Neujahrsgala "First Night" am 1. Januar 2017

Mitte. Die Goldenen Zwanziger oder die Filmmusik der Hollywood-Emigranten – Berlin und Berliner Musik strahlt seit über 100 Jahren hinaus in die Welt. Grund genug, dieser verrückten, eingebildeten, warmherzigen und kreativen Großstadt eine musikalische Referenz zu erweisen.

Stimmung wie in London und Wien

678 01 11, Die Berliner Neujahrsgala "First Night" beginnt am 1. Januar um 20 Uhr im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Karten unter678 01 11, www.berliner-konzerte.de und an allen Vorverkaufsstellen.

Möchten Sie Karten gewinnen?

Die Berliner Neujahrsgala "First Night" präsentiert die Hits der Stadt von Paul Lincke bis Hildegard Knef, von Friedrich Hollaender bis Udo Lindenberg; dargeboten von den Stars aus Groß- und Kleinkunst, aus Film, Fernsehen und den Theatern der Stadt, mit großem Orchester und feinen Arrangements, mit opulenten und überraschenden Klängen.Nach dem Erfolg der "First Night" 2016 wird es auch am Neujahrsabend 2017 wieder feierlich, schön und künstlerisch wie das Wiener Pendant, humorvoll und intelligent wie die „Last Night of the Proms“ der BBC in London, aber auch emotional, anrührend, überraschend wie die Berliner Schnauze. Der Fernsehmoderator, Komiker und Drehbuchautor Thomas Hermanns führt charmant durch das Programm. Es erklingen unter anderen Berliner Melodien von Paul Lincke, Friedrich Hollaender, Otto Reutter, Walter Kollo, Werner Heymann, Hildegard Knef und Zarah Leander. Auftreten werden unter anderem Schauspieler Walter Plathe, das Comedian Harmonists Project „Tchap!“, die Diseuse Georgette Dee, die Fernseh- und Theaterschauspielerin und Sängerin Winnie Böwe, der junge Operntenor Patrick Vogel. Es spielt das Berliner Neujahrsorchester in großer Besetzung, die musikalische Leitung liegt in den Händen des Berliner Dirigenten Peter Christian Feigel. Und als ungewöhnlicher Akt wird die Berliner Äcademy für Marching Drums „BÄM“ von Kultmusiker Peter Fox dafür sorgen, dass die „Berliner Luft“ auch dieses Jahr frisch und ungewöhnlich klingt.Unter allen Teilnehmern werden dreimal zwei Karten verlost.