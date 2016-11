Besser spät als nie!

Zum Beispiel etwas ganz Neues gelernt, etwas Neues gegessen, ein neues Hobby begonnen?Sind Sie einengelaufen, sind Sie auf den Dachboden geklettert und haben Sie gewartet bis eineerscheint? Haben Sie einen unbekannten Menschen angesprochen, sind Sie einfach in den Bus eingestiegen und haben sich...wohin die Reise geht? Haben Sie eineineinenund haben Sie damit jemanden berührt?Ich habe letztes Wochenende etwasgemacht und ich kann Ihnen nur empfehlen, es nach zu machen!Ich war Model in einer einzigartigenUm mich herum Fotografen mit Blitzlicht, Lampen und viel Technik! Es war heiß und aufregend!Ich kannteFremde Fotografen, ungewohnte, neue Umgebung, keine Umkleide und ich – mitten im– dem finde ich - romantischsten Ort - in derZwei wundervolle Stunden, die eine neue Erfahrung für mich waren! Sicher auch für die Fotografen!Spielende Bewegungen, Augenaufschlag, Haarstyling, Make up– aber Wohlfühlkleidung und Petticoat sowie tolles Ambiente haben das Ganze aufregend gemacht!So mancher Besucher hat es genossen uns zu zu sehen!Gute Laune, Spaß und Ausstrahlung all das hat den Tag schöner gemacht!Ich habe neue Menschen kennen gelernt und hatte Spaß, nebenbei habe ich ein Talent zum Modeln entdeckt und andere Menschen mit Witz und Charme verzaubert!