Buchvorstellung mit Dirk Engelhardt: Berlin – Wo es die DDR noch gibt

Am 24.11.2016 um 18.30 Uhr wird der Autor Dirk Engelhardt den neuen Text-Bildband „Berlin – Wo es die DDR noch gibt“ in der Buchhandlung Land.Karten Dr. Seifert im Camp 4 vorstellen.

An diesem historischen Ort – dem ehemaligen Modesalon Madeleine und dem Blumenhaus Interflor – präsentiert der Autor die eindrucksvollsten Gebäude Ost-Berlins: Läden, Straßenmöbel, Alltagsgegenstände, kulturelle Einrichtungen, Gaststätten, Werbeschilder und Gaststätten. Orte, an denen die DDR noch spürbar ist und deren besonderen Charakter man heute erst erkennt.

Der Eintritt für die Buchvorstellung ist frei.

Ort: Land.Karten Dr.Seifert im Camp 4

Karl-Marx-Allee 32

10178 Berlin