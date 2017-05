Chamber Of Lights spielen "Die Vier Jahreszeiten" von Vivaldi

Chamber Of Lights bietet nicht nur brillante Darbietung durch erstklassige Musiker, sondern auch ein einzigartiges künstlerisches Konzept. Die Besonderheit liegt in der Variabilität und Vielfalt der möglichen der musikalischen Stilrichtung und Epoche sind keine Grenzen gesetzt: vom frühen Barock bis zur zeitgenössischen Musik erwarten den Zuhörer neben den klassischen auch neue interessante Interpretationen.

Leidenschaftliche Musiker

Nicht nur die Leidenschaft für den Beruf verbindet die Mitglieder von Chamber of Lights, der größte Anspruch liegt in der Möglichkeit mittels Musik eine mentale und geistige Einigung von Zuhörern zu erreichen, unabhängig vom Alter, Konfession und Klassenzugehörigkeit. Das Pracht und Prunkvolle, die Galanterie waren es, das die Menschen damals am Barock so faszinierte.In der Französische Friedrichstadtkirche führen Chamber Of Lights Ihr Programm "Musica Barocca“ auf und präsentieren das Meisterwerk der italienischen Barockmusik, welches sich bei den deutschen Höfen im 18. Jahrhundert der größten Beliebtheit erfreute. Ihre Instrumentalwerke bringen den Zauber der großen internationalen Musiktradition in eine der spannendsten Metropolen unserer Zeit. Zudem freuen wir uns sehr, dass wir Ihnen einen außergewöhnlich begabten Solisten Anton Teslia - Violine vorstellen dürfen.Programm: T.Allbinoni - Adagio . Boccherini - Rondo - F.Schubert - Serenade - F.Schubert - Moment musical- J.Brahms - Tanz Nr. 1 - J.Brahms - Tanz Nr. 5 - Massent - Meditation - Gabriel Faure – Breceuse.