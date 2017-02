Classic Open Air auf dem Gendarmenmarkt 2017

Das Highlight des Berliner Kultursommers, das Classic Open Air-Festival, findet vom 20. bis 24. Juli 2017 auf dem Berliner Gendarmenmarkt statt. Nach einem fulminanten Jubiläum 2016 geht das erfolgreiche Festival in die nächste Runde an einem der schönsten Plätze Europas, dem historischen Gendarmenmarkt.Das Publikum erwartet bei fünf Konzerten ein breitgefächertes Programm, das in herrlicher Open Air-Atmosphäre für Musikliebhaber ein besonderes Klangerlebnis bereithält. Lassen Sie sich mitreißen von bezaubernden Kompositionen der Filmmusik, der großen italienischen Oper, Klassikern des Belcanto und einem beeindruckendem Piano-Quartett.Weitere Informationen zum Programm finden Sie hier und zu den Tickets geht es hier Wir freuen uns Sie erneut - oder zum ersten Mal - zum Classic Open Air-Festival auf dem Gendarmenmarkt begrüßen zu dürfen.MEDIA ON-LINE ManagementGmbH & Co. Classic Open Air KGDorotheenstraße 3410117 BerlinFON: +49 - 30 - 31 57 54 - 0FAX: +49 - 30 - 31 57 54 – 49E-Mail: info@classicopenair.de Web: www.classicopenair.de