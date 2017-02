Das Haus der ewigen Dauer – dem Ägyptologen Karl-Heinz Priese zum Gedenken

Ich kann mich noch genau an diese besondere Einladung und die beeindruckende Führung von Karl-Heinz Priese durch die dann großzügig zugängliche Opferkammer erinnern, Details, die er dann in der Dokumentation „Die Opferkammer des Merib“ (Inv.-Nr. 1107, Ägyptisches Museum) das Alte Reich umfangreich wiedergab. (Heute: http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=Exte... Damit und durch sein eindrucksvolles universales Wissen antiker ägyptischer Kulturen hat er den Horizont des Sehens und Lernens im Interim des Ägyptischen Museums – dem Bode-Museum – über die Kriegsgeschichte des Neuen Museums hinaus, geöffnet. Das Ägyptische Museum war damals schon weltberühmt. Gut gestimmt waren seine Verbindungen zwischen Forschung Lehre an der Humboldt-Universität und den Museen. Mit einer tiefen Begeisterung für alles was er erforschte und dann mitzuteilen hatte, muss er in seinem Beruf und seinem Museum glücklich gewesen sein. Die Vereinigung der beiden Ägyptischen Museen in Ost- und West-Berlin nach den Jahrzehnten der Teilung brachte zwei Direktoren für diese große Aufgabe hervor. Dietrich Wildung, gleichfalls Direktor des Ägyptischen Museums, schreibt zum Tod von Karl-Heinz Priese: „Während seiner Tätigkeit an der Humboldt-Universität zu Berlin als Assistent und Oberassistent (1958-1978) qualifizierte er sich zu einem der weltweit führenden Spezialisten des Meroitischen, der Sprache des Reiches von Meroe im Sudan. Künstlerisch hochbegabt, erstellte er bei den Sudan-Expeditionen der Humboldt-Universität zu Berlin in den 60er Jahren umfangreiche zeichnerische Dokumentationen der archäologischen Befunde und Funde von Musawwarat es Sufra, die bis heute eine Grundlage der Forschung zu dieser meroitischen Tempelstadt bilden. Seine Publikation „Das Gold von Meroe“ (1992) hat eine der Voraussetzungen für das langjährige Berliner Forschungsprojekt in Naga geschaffen.Von 1988 bis 2000 war Prof. Dr. Karl-Heinz Priese Direktor des Ägyptischen Museums und Papyrussammlung der Staatlichen Museen zu Berlin. Am 27. Januar 2017 ist er im Alter von 81 Jahren verstorben.“An eine andere große Ägyptologin sei hier erinnert, die gleichfalls 2000 in den Ruhestand trat und langjährige Kollegin von Karl-Heinz Priese war: Prof. Dr. Erika Endesfelder. Sie verstarb am 28. Januar 2015, und war Professorin am Archäologischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, Archäologie und Kulturgeschichte Nordostafrikas. Ihr Grab befindet sich auf dem Städt. Friedhof IX in Französisch Buchholz.