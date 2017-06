Deutsch Chinesisches Musikfest 21-23 Juli 2017

Die Deutsch-Chinesischen Jugendtage sind das Markenzeichen des FiAKE e.V. und ein fester Bestandteil im Kulturkalender der Stadt Berlin. 2016 konnten wir unser fünfzehntes Jubiläum feiern.



Es waren fast 1000 Jugendliche aus ganz Deutschland und China in Berlin zusammengekommen, um durch den Kontakt mit Gleichaltrigen mehr über die jeweils andere Kultur zu lernen und neue Freunde zu finden. Verschiedene Konzerte und farbenfrohe Ausstellungen gaben ihnen die Gelegenheit eigene Fähigkeiten zu zeigen und die der anderen Teilnehmer zu bewundern. Bei Klavier- und Akkordeon-Wettbewerben konnten sie ihr eigenes Niveau in freundlicher Stimmung und in Anwesenheit einer hochrangigen Jury messen. In gemeinsamen Workshops und erholsamen Freizeitveranstaltungen hatten sie die Möglichkeit sich kennenzulernen und miteinander auszutauschen.



Da wir sowohl die Vielfalt unserer Kulturen als auch die der Künste wertschätzen, haben wir dieses Jahr wieder Gruppen aus verschiedenen Kunstrichtungen wie Musik, Tanz, Malerei oder Theater eingeladen, bei den 16. Deutsch-Chinesischen Jugendtagen teilzunehmen. Diese Vielfalt wird die Veranstaltung bestimmt zu einem abwechslungsreichen und großartigen Fest werden lassen.



Hauptveranstaltungen:

Freitag, 21.07.



Ab 9:30 Uhr: interkulturelle Workshops und Musikwettbewerbe beim FEZ Wuhlheide



17:00 Uhr: Großes Eröffnungskonzert im Theatersaal



21:00 Uhr: Open Air Konzert am Wasser und Feuerwerk am See im FEZ



Samstag, 22.07.



15:30 Uhr: Eröffnung einer Kunstausstellung chinesischer Schüler im Roten Rathaus Berlin



Ab 16:00 Uhr: Großes Konzert im Roten Rathaus Berlin



Sonntag, 23.07.



11:00 Klavierkonzert im Kammersaal der UdK