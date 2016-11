Dregger startet die neue Veranstaltungsreihe „Deutschland - Nation, Identität und Zukunft“

Zum Auftakt lädt der CDU-Politiker zu einem gemeinsamen Besuch der Ausstellung „Der britische Blick: Deutschland - Erinnerungen einer Nation“ im Martin-Gropius-Bau ein. Die Ausstellung spürt der deutschen Identität aus britischer Sicht nach und bietet einen aufschlussreichen Blick von außen auf Deutschland.Treffpunkt ist am 25.11.2016, um 14:00 Uhr, vor Ort am Martin-Gropius-Bau, Niederkirchnerstr. 7, 10963. Der Kostenbeitrag für den Eintritt beträgt 8,00 € pro Person und ist vor Ort zu entrichten.Nach der Ausstellung lädt Burkard Dregger zu einem gemütlichen Ausklang ins Café Torten-Träume, Residenzstr. 108, 13409 Berlin, ein.Anmeldungen bitte bis zum 23.11.2016 unter bd(et)burkard-dregger.berlin oder telefonisch unter (030) 643 13 744. Mitfahrgelegenheit für die Rückfahrt steht in begrenzter Zahl zur Verfügung.