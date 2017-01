Fashion – Week – Berlin 01/2017 – Kurzbericht

Fashion Kollektionen Herbst/Winter 2017/18

Am 20.01.2017 wurde ich von der in Berlin lebenden und aus Indonesien abstammenden Designerin Lina Berlina in das Hotel Hilton am Gendarmenmarkt eingeladen.Ab 21 Uhr präsentierte Lina Berlina Ihre neueste 'Magic Stipes' Kollektion,45min. lang vor ca. 200 geladenen Gästen, darunter auch Yvonne Wölke.Eingerahmt von traditionell Indonesischen Tanzdarbietungen und Musik, zeigten ein halbes Dutzend Models, Jacken, Hosen, und Accessoires wie Halstücher, Schals, Base-Caps, Rucksäcke und Taschen in einem unverwechselbaren Streifenmuster der Lina Berlina Kollektionen, als Farbtupfer waren auch durchsichtige Pinke, Grüne, Orange, Blaue und Magentafarbene Tücher und Kleider zu sehen.Moderiert wurde das Fashion-Show-Event von Kamila Krawczyk.