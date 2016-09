Feuriges Temperament: ExperiDance "Sissi" im Admiralspalast

Mitte. Wenn ExperiDance die Bühne betritt, füllt sich die Luft mit Elektrizität. Die Compagnie verbindet zeitgenössisches und klassisches Ballett mit ungarischem Folkloretanz und fasziniert mit seinem einzigartigen Stil und seiner elementaren Energie.

Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen und unter www.experidance.de

Im Admiralspalast präsentiert ExperiDance "Sissi" eine der großen europäischen Erfolgsshows der vergangenen Jahre, die mit feurigen Tänzen, mitreißender Musik und einer leidenschaftlichen Liebesgeschichte begeistert. Die Protagonisten sind eine rebellierende Monarchin, ein wagemutiger Graf und ein bezauberndes Zigeunermädchen im Liebesdreieck. Es geht um Toleranz, Ehrlichkeit, Respekt und eine Liebe, die nicht erfüllt wird: Mit nur 16 Jahren heiratet Prinzessin Elisabeth (Sissi) im Jahre 1854 Franz Joseph I. und wird so zur Kaiserin von Österreich. Die junge Frau, wunderschön und freiheitsliebend, empfindet das am Wiener Hof geltende Zeremoniell als geradezu erstickend und entflieht auf zahlreichen Reisen ihrer Rolle als Monarchin. In Ungarn, wo der Hof der Edelmänner sie umschwärmt, trifft sie auf Gyula Graf Andrássy. Der Beginn einer Liebe, die nicht sein darf.Über 20 Tänzer entfachen mit südeuropäischer Leidenschaft ein Feuerwerk der Gefühle. Sie tanzen und wirbeln, drehen und klatschen, hüpfen und steppen. Die 40 Musiker des renommierten Budapester Zigeuner Symphonieorchesters lassen auf der Bühne die Geigen und Bratschen schluchzen und jauchzen. Es erklingen bekannte Melodien von Strauss, Liszt, Brahms und traditionelle Lieder der Sinti und Roma.Ein Feuer aus Rhythmus und Temperament macht "Sissi" zu einem unvergesslichen Erlebnis.ExperiDance "Sissi" kommt vom 18. bis 20. Oktober, jeweils 20 Uhr, am 21. Oktober 14 und 20 Uhr, am 22. Oktober 15 und 20 Uhr in den Admiralspalast, Friedrichstraße 101.Unter allen Teilnehmern werden insgesamt fünfmal zwei Karten verlost.