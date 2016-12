Flexible Eintrittskarten

Berlin: Friedrichstadt-Palast |

Mitte.

Besucher des Friedrichstadt-Palastes können ab sofort gekaufte Tickets bis zu drei Stunden vor Beginn der Vorstellung auf einen anderen Termin umbuchen oder in Gutscheine umtauschen. Der Service ist neu. Die FlexTickets gibt es für fünf Prozent Aufschlag auf den Ticketpreis. Wie Friedrichstadt-Palast-Sprecher André Puchta sagt, würden die meisten Theater eine Rückgabe von erworbenen Tickets komplett ausschließen oder dies nur gegen Stornogebühren bis wenige Tage vor dem Besuch ermöglichen. Die Umbuchung oder Ausstellung des Gutscheins muss weder begründet noch belegt werden. Bei der Neuausstellung des Tickets oder der Umwandlung in einen Gutschein fallen pro Ticket fünf Euro Bearbeitungsgebühr an. Weitere Informationen bei der Ticket-Hotline, täglich 9 bis 20 Uhr, unter

23 26 23 26 oder E-Mail an tickets@palast.berlin