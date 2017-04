GNTM 2017: Heidi lässt die Puppen tanzen - und Anh aus Berlin weint!

Letzte Woche hat es die Hauptstadt getroffen: Berlinerin Brenda wurde von Heidi Klum aus der Show "Germany's next Topmodel" geworfen. Jetzt kann es noch Anh aus Berlin richten. Nur warum weint die 25-Jährige in der Sendung?

Kriegt unsere Berlinerin den Opel-Job?



"Ich habe die letzte halbe Stunde nur Klaviermusik gehört, damit ich in die richtige Stimmung komme, traurig werde und am Set weinen kann", verrät Anh. Ach so. Wir dachten schon, es wäre was passiert. Denn unsere Anh muss mit den anderen Mädels in der nächsten Show von ProSieben die Alice aus "Alice im Wunderland" spielen. "Dabei verkörpern sie aber nicht das kleine liebe Mädchen, das wir aus der Geschichte kennen, sondern eine Alice mit verschiedenen Facetten", erklärt Heid Klum.Nicht nur Anh muss auf engstem Raum im kleinen Puppenhaus die richtige Pose finden und dann auch noch ausdrucksstark wirken. Anh will für noch mehr Emotionen auf dem Foto weinen. Außerdem bei GNTM am Donnerstag: Das große Opel-Casting! Der Autohersteller - Sponsor der Sendung - will für seinen nächsten Werbespot ein Mädchen auserwählen. Klasse wäre natürlich, wenn Anh das wird. Die Berliner Woche drückt ihr und natürlich auch den anderen Models die Daumen!