HAIM sind zurück: Berliner Plattenfirma gibt Einblicke ins neue Album

Die amerikanischen Geschwister Este, Danielle und Alana sind die Gruppe HAIM. Beim Berliner Label Vertigo (Universal Music) aus Friedrichshain sind die Sängerinnen unter Vertrag. Nun kommen sie mit neuer Single und einem Album zurück.

Megaerfolg durch DJ-Star Calvin Harris

Vorgeschmack auf das neue Album

HAIM aus LA waren schon lange bevor ihr Debütalbum „Days Are Gone“ 2013 erschien in der Szene angesagt. Ihr teilweise 70er-Jahre Kleidungsstil war einst prägend und verschaffte den drei Schwestern aus Kalifornien Vorschuss-Lorbeeren von allen Seiten. Sie waren anders. Das weibliche Trio vereinte große Rock'n'Roll-Gesten mit energetischem Folk-R'n'B. Sie verkauften eine Million Alben weltweit, bekamen Grammy- und Brit-Award-Nominierungen und schafften 2014 den totalen Durchbruch.Inzwischen sind aus den hippen Frauen elegante Schwestern geworden. Zugegeben mit Calvin Harris seinem Song "Pray To God" ging es mit typischem Dancesound kurzzeitig auf die Mainstream-Schiene. Aber die Kritiker blieben euphorisierend und waren vollen Lobes für den DJ und die reizenden Schwestern. Der Song schaffte es auf allen MTV-Stationen 2014 in die TOP 10 der Charts. Auf MTV Dance sogar einige Wochen auf Platz 1. Hier gibt es noch mal den Song aus 2014 zu sehen:Nun erscheint am 7. Juli endlich ihr neues Album, das wieder in Zusammenarbeit mit Ariel Rechtshaid entstanden ist, außerdem beteiligte sich dieses Mal auch Rostam Batamanglij (Vampire Weekend) an der Produktion. Einen ersten Vorgeschmack aus einer Studio-Session, unter der Regie von Paul Thomas Anderson ("Boogie Nights", "Magnolia"), gibt es mit dem Video "Right Now", das hier zu sehen ist: